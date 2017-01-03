Silopili muhtardan terör saldırılarına tepki

Şırnak’ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahalle muhtarı Ahmet Ökten, terör saldırılarına tepki gösterdi.

Konuşa ilişkin yazılı açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ökten, son dönemlerde terör örgütleri tarafından yapılan hain saldırılara tepki gösterdi. Asker, polis ve sivil gözetmeksizin gerçekleştirilen menfur saldırılar ile ülkedeki birlik ve beraberliğin asla bozulmayacağını ifade eden Ökten, “DEAŞ, PKK, FETÖ tüm terör örgütlerinin katliamlarını televizyonlardan izliyoruz. Bu menfur saldırıları izlerken içimiz parçalanıyor. Ancak bu saldırılar hiçbir şekilde ülkemizi parçalamaya, birlik ve beraberliğimizi bozmayacaktır. Bu ülkede Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu varken hiçbir güç bizi parçalayamaz. Ülkemize her zaman sahip çıkacağız. Asker ve polisimize el uzatanların elleri kırılsın. Silopili olarak asker ve polisimizin yanındayız. Bu böyle bilinsin” dedi.