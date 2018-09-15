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Silopililer çöp toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti

AK Parti Silopi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri, Devlet Hastanesi ve ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde çöp topladı.


Silopi'de, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü” nedeniyle AK Parti Silopi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri, çöp poşetleri ile Devlet Hastanesi bahçesinde çöp topladı. Silopi Belediyesine tarafından temin edilen temizlik malzemeleriyle hastane bahçesini çöplerden arındıran parti üyeleri, daha sonra Dicle Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklardaki çöpleri temizledi.


AK Parti Silopi Kadın Kolları Başkanı Gönül Ürgen, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü” nedeni ile bir araya geldiklerini belirterek, “Temiz bir Silopi için el ele” sloganıyla çöp topladıklarını belirtti.

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