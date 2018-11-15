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Şırnak Balveren'de yangın

Şırnak’ın Balveren beldesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Şırnak'ın Balveren beldesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında ölen ve yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre Şırnak'ın Balveren beldesinde Cehver Ayas'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının daha da büyümesi engellerken, yangın esansında evde bulunan Cehver Ayas ve 5 çocuğu ise dumandan etkilendi.


Ev, çıkan yangın nedeniyle büyük hasar görürken, itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Cehver Ayas, "Maddi durumunun kötü olduğunu belirterek, havaların soğuması ve kışın gelmesi nedeniyle çocuklarım ile birlikte nerede kalacağımızı bilmiyorum. Bu zor günümde bana yetkililerin bana bir çare bulmalarını istiyorum” dedi.

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