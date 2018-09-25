Şırnak Barosunda mazbata töreni düzenlendi

Şırnak Barosunda düzenlenen ruhsat töreninde stajyerlik dönemini tamamlayan Sabri Çatıkaş, Servet Aşrak ve Sami Sakçak, avukatlık mazbatalarını Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin elinden aldı.

Törende bir konuşma yapan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Sabri Çatıkaş, Servet Aşrak ve Sami Sakçak'ı kutladığını söyledi. Elçi, “Gördüğü avukatlık stajını başarılı bir şekilde tamamlayan Sabri Çatıkaş, Servet Aşrak ve Sami Sakçak'a avukatlık mazbatalarını vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Şırnak Barosu hukuku ve adaleti temsil ettiği için çok daha ayrıcalıklı bir yerdedir. Bu ayrıcalıklı yerin bize yüklediği sorumluluklar da vardır. Şırnak Barosu insan haklarına, hukukun üstünlüğüne büyük önem verdiği için çok ayrı yere sahiptir. Bu sorumluluk ve bilinçaltında aramıza yeni katılan meslektaşımızın ileride baromuza büyük katkılar yapacağına inanıyor bu bağlamda Demir'e yeni mesleğinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.