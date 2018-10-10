Şırnak Barosunda mazbata töreni

Şırnak Barosunda düzenlenen ruhsat töreninde stajyerlik dönemini başarı ile tamamlayan Ahmet İşlek, avukatlık mazbatasını Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin elinden aldı.

Şırnak Barosu sosyal tesislerinde yapılan törene Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Baro avukatları ve Ahmet İşlek ile ailesi katıldı. Elçi, İşlek'i kutladığını belirterek, “Gördüğü avukatlık stajını başarılı bir şekilde tamamlayan Ahmet İşlek'e avukatlık mazbatasını vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Şırnak Barosu hukuku ve adaleti temsil ettiği için çok daha ayrıcalıklı bir yerdedir. Bu ayrıcalıklı yerin bize yüklediği sorumluluklar da vardır. Şırnak Barosu insan haklarına, hukukun üstünlüğüne büyük önem verdiği için çok ayrı yere sahiptir. Bu sorumluluk ve bilinçaltında aramıza yeni katılan meslektaşımızın ileride baromuza büyük katkılar yapacağına inanıyor, bu bağlamda İşlek'e yeni mesleğinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.