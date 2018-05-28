Şırnak Başbakan Yıldırım’ı bekliyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Şırnak’a gelecek olan Başbakan Yıldırım’ın halka hitap etmesinin beklendiği Atatürk Mahallesi’ndeki Adliye binası yanında platform oluşturuldu. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak’ta Başbakanı misafir edeceklerini, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendisini coşkulu şekilde karşılamak için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Erkan, “Şırnak merkez, ilçeler, belde ve köylerden büyük bir katılımın olacağını bekliyoruz. Şu anda miting alanında çalışmalarımız tamamlandı. Yarın saat 17.00’de Türkiye Başbakanını Şırnak’ta ağırlayacağız. Devlet büyüklerini de layıkıyla ağırlamanın da bereketi olacağına inanıyoruz. Şırnak halkı geride bıraktığı son 3 yıldan sonra gerçek manada devletine ve milletine daha bağlı bir toplum haline geldi. Seçim öncesi oluşan bu güzel heyecanların seçime pozitif yansıyacağına inanıyorum” dedi.

Tahsin Uluer adlı vatandaş ise, Başbakanın kente gelmesinin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.