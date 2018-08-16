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16 Ağustos 2018 11:23

Şırnak belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Göreve başladığı ilk günden itibaren ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Kurban Bayramı öncesi de Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen binlerce aile ve çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek, çocukların yüzünü bayram öncesi güldürdü.

Şırnak belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

16 Ağustos 2018 11:23


Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramına sayılı günler kala sosyal inceleme raporları neticesinde tespit ettiği binlerce ihtiyaç sahibi aile ve çocuklarına bayramlıklardan oluşan hediye paketlerinin dağıtımına başladı. Hediye paketlerinin dağıtımı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerce yapılırken, bayramlıklarını bayram öncesi görevlilerin elinden alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ramazan Bayramında da binlerce aile ve çocuğa hediye paketi dağıtan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Kurban Bayramında da tespit edilen aileler ve çocuklarına bayramlıkların olduğu hediye paketlerini hazırlatarak, çocukların bayrama daha mutlu girmelerini sağlayıp, erken bayram sevinci yaşattı.


Bayramlıklarını erkenden almanın sevincini yaşayan minikler, her bayram öncesi kendilerini hatırlayarak bayramlıklarını kapıda teslim almaya vesile olan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, bayramını kutladı.




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