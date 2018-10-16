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Şırnak Belediyesi “Dikey Bahçe” projesine başladı

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ile birlikte kentte başlayan değişim dönüşüm, şehre kazandırılan yeşil alan, parklar ve sosyal donatı projeleriyle ivme kazandı.


Kent estetiği alanında hayata geçirilen projeler ve tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla birlikte adeta yeni bir kimliğe kavuşan şehir merkezi; Şırnak Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından, Şehit Mehmet Esin Caddesinde yapımına başlanan “Dikey Bahçe” projesi ile görsel bir sunuma hazırlanıyor. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü, kentte görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan oluşturmak amacıyla çalışmaları başlatılan “Dikey Bahçe” projesinde, bölgenin iklimine uygun bitkiler kullanılacak olup, yöremize uygun sanatsal öğeler de yer alacak.

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