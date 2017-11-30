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30 Kasım 2017 10:52

Şırnak Belediyesi engelli çocuğa akülü araç hediye etti

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, iki bacağından engelli olan 5.

Şırnak Belediyesi engelli çocuğa akülü araç hediye etti

30 Kasım 2017 10:52

sınıf öğrencisine akülü araç hediye etti.


Engelli vatandaşların sosyal yaşama ve günlük hayata aktif katılımı kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten Şırnak Belediyesi, engelli vatandaşlardan gelen taleplere de kayıtsız kalmayarak ihtiyaçları doğrultusunda destek verip, yüzlerini güldürüyor. Sosyal belediyecilik kapsamında bugüne kadar engelli vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, son olarak, Şehr-i Nuh Mahallesi Şükrü Geliş Ortaokulunda okuyan ve iki ayağından engelli olan 5. sınıf öğrencisi Zübeyde Bayık’a akülü araç hediye ederek, yüzünü güldürdü.


Akülü aracına kavuşurken sevincini gizleyemeyen Bayık, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı kendisine akülü araç hediye eden Başkan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, “Yıllardır okula annemin ve babamın kucağında gidiyorum. Onlar müsait olmadıklarında kardeşlerim el arabasına bindirerek götürüyorlardı. Buda beni incitiyordu. Yıllardır arkadaşlarım gibi dışarı çıkamıyor, istediğim zaman çoğu aktivitelerimi yapamıyordum. Turan amcam sayesinde artık kimsenin yardımı olmadan, istediğim an dışarı çıkacağım, okuluma gidip geleceğim. Yıllardır oturarak yaşıyordum. Ama Turan Amcam sayesinde artık bende gezerek, oyun oynayarak, görerek büyüyeceğim. Yine benim talebime duyarsız kalmayarak, hemencecik yardımıma koştuğu ve beni yatağa mahkum olmaktan kurtaran Turan Amcama sonsuz teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum Turan Amca” dedi.




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