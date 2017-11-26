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26 Kasım 2017 12:09

Şırnak Belediyesi filosuna bir araç daha kattı

Araç filosuna ihtiyaçlar doğrultusunda yeni araçlar katan Şırnak Belediye Başkanlığı, çevre kirliliğini önleme ve kentin temizliğinin sağlanması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu vakumlu yol süpürme aracı aldı.

Şırnak Belediyesi filosuna bir araç daha kattı

26 Kasım 2017 12:09


Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte hizmet çıtasını her geçen gün arttıran belediye, vatandaşların daha kaliteli hizmetlerden faydalanabilmesi adına yenilikler yaparak, ilklere imza atıyor. Şırnak Belediye Başkanlığı bu kapsamda, sokak, cadde, kaldırım ve parklarda temizlik yapma kapasitesine sahip çok fonksiyonlu 1 adet vakumlu yol süpürme makinesini araç filosuna dahil etti. Yeni alınan araç, tozlanmayı engelleyen su püskürtücü fırça, seyyar emiş hortumu, su deposu ve çöp haznesiyle temizlik işlerinde maksimum verim sağlayacak.




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