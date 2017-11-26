Şırnak Belediyesi filosuna bir araç daha kattı

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte hizmet çıtasını her geçen gün arttıran belediye, vatandaşların daha kaliteli hizmetlerden faydalanabilmesi adına yenilikler yaparak, ilklere imza atıyor. Şırnak Belediye Başkanlığı bu kapsamda, sokak, cadde, kaldırım ve parklarda temizlik yapma kapasitesine sahip çok fonksiyonlu 1 adet vakumlu yol süpürme makinesini araç filosuna dahil etti. Yeni alınan araç, tozlanmayı engelleyen su püskürtücü fırça, seyyar emiş hortumu, su deposu ve çöp haznesiyle temizlik işlerinde maksimum verim sağlayacak.