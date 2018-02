Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi gençlerin umudu oldu

Şırnak Belediye Gençlik Merkezi ile Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortak protokolle çalışmalarına her gün yenisine imza atmaya devam ediyor. Sosyal ve Kültürel alanda Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu’nun sınırsız destekleriyle bölgedeki en aktif Belediye Gençlik Merkezi haline geldiklerini ifade eden Belediye Gençlik Merkezi Koordinatörü Nihat Tekin, “Kurs kayıtlarımız devam ediyor. Gençlik Merkezimizde aynı zamanda İlim Yayma Cemiyetiyle de yaptığımız iş birliği kapsamında Gençlik Merkezimizde kitap kafe oluşturulmuş ve üniversiteye hazırlık kursları açtık. Şırnak Belediyesi Bünyesinde Hizmet vermeye devam eden Gençlik Merkezimiz çocuklarımızın ve Gençlerimizin Sosyal hayatını geliştirmek ve güçlendirmek adına da kurslar verilmeye devam ediyor. Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezimizde ‘Merkezim Her Yerde’ projesi adı altında İngilizce, ebru sanatı, gitar, bağlama, erbane, yan flüt, keman, beden eğitimi hazırlık kursları da verilmektedir. Bunun yanında sosyal aktivite olarak bu hafta 10 gencimizi Kayseri Erciyes dağına Kayak yapmaya gönderdik. Özellikle beden eğitimi hazırlık kurslarımız büyük ilgi görmektedir. Önümüzdeki dönemlerde ise eğitmen temini yaptıktan sonra hedefimizde satranç, diksiyon, drama, halk oyunları, fotoğrafçılık ve bilgisayar yazılımı kurslarının açılması planlanmaktadır. Her geçen gün kendini yenileyerek ve çağın gereksinimlerine ayak uydurarak öğrenci ve genç yetiştirmeye devam eden Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal, Kültürel ve Eğitim faaliyetleriyle her zaman Gençlerimiz için çalışmaya devam edecektir. Bir kez daha Gençlik Merkezi ailesi olarak verdikleri desteklerden ötürü Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu’na ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.