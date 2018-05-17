Şırnak belediyesi her akşam 500 kişiye iftar verecek

Ramazan ayında her akşam 500 kişiye iftar yemeği verecek olan Şırnak Belediyesi, 1 ay süresince ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda paketi yardımında bulunacak.

Ramazan ayı boyunca farklı günlerde farklı sanatçılarla, farklı sohbetler ve gösteriler vatandaşlarla buluşturulacak. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı’nda kurulan iftar çadırı ve stantlarla Ramazan ayında vatandaşlara en güzel şekilde hizmet sunacaklarını belirtti. İlk iftarı 500 kişiyle yaptıklarını ve her gün 500 kişiye yemek verileceğini ifade eden Bedirhanoğlu, bunun yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebileceği sosyal alanlar da oluşturduklarını bildirdi. Bedirhanoğlu, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber bizde Şırnak’ta belediye olarak vatandaşlarımızın bu mübarek ayın hem feyzinden hem de bereketinden yararlanması, hem de birlik ve beraberliğin daha fazla pekiştirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. İlk iftarımızı Şırnak Belediyesi iftar çadırında 500 vatandaşa vereceğimiz iftar soframızla başlıyoruz. Ramazan birlik, beraberlik, rahmet, yardımlaşma ve dayanışma ayı, bu çerçevede bizlerde fakir vatandaşlarımıza başta gıda yardımları olmak üzere 2 bin 500’e yakın gıda paketi, yine fakir vatandaşlarımıza dağıtmak üzere bin 500 civarında giyim paketimizi hazırlayıp, kısa sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. İftar soframızı da kurduk. Aynı zamanda iftar soframızın yanında vatandaşlarımızın gelip vakit geçirebileceği sosyal alanda oluşturmaya çalıştık. Burada stantlar kurmak suretiyle vatandaşlarımızın gelip gezebileceği alışveriş yapabileceği alanlar oluşturduk. Ramazan boyunca farklı günlerde farklı sanatçılarla, farklı sohbetler ve gösteriler burada olacak. Şırnak son dönemlerde terör örgütünden dolayı ciddi mağduriyetler yaşadı ama bugün artık spor, sanat, kültür gibi etkinliklerle Şırnak konuşuluyor. Bu vesileyle Şırnak belediyesi olarak 1. Ramazan etkinliğimiz düzenledik. Zabıta müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla birlikte fırınlar başta olmak üzere restorantta ve diğer alanlarda gerekli denetimler yapıldı. Bu anlamda ramazana hazırız” dedi.