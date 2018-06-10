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10 Haziran 2018 15:34

Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıttı

Sosyal belediyecilik anlayışla her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan ve desteklerini arttırarak devam eden Şırnak Belediyesi, Ramazan ayında da sosyal incelemeler neticesinde belirlediği ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıttı

10 Haziran 2018 15:34


Temel ihtiyaçlardan oluşan gıda paketleri, Şırnak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ailelerin yaşadığı mahallelere kadar götürülüp, teslim edildi. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan gıda yardımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, gerek Ramazan ayında gerekse de diğer zamanlarda her an yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, hayır duasında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımlar sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.




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