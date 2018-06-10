Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıttı

Temel ihtiyaçlardan oluşan gıda paketleri, Şırnak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ailelerin yaşadığı mahallelere kadar götürülüp, teslim edildi. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan gıda yardımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, gerek Ramazan ayında gerekse de diğer zamanlarda her an yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, hayır duasında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımlar sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.