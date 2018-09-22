Şırnak Belediyesi yeni hizmet binası hızla yükseliyor

Şehrin dokusuna uygun olarak projelendirilen yeni hizmet binasının üçüncü katı da tamamlanma aşamasına gelirken, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu yeni hizmet binasındaki çalışmaları yerinde denetledi. Belediye hizmet binası şantiye alanında incelmelerde bulunan Başkan Bedirhanoğlu, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte tamamlanan katları dolaşarak proje hakkında bilgi aldı. Bir süre belediye hizmet binası şantiye alanında inceleme yapan Başkan Bedirhanoğlu, projede çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek şantiye alanından ayrıldı.

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi Karayolları Kavşağında 6 bin metrekare alanda yapımına başlanan yeni belediye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Bedirhanoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, geçtiğimiz gün yapımına başlanan ve kısa sürede sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulan, Müşüle, K. Halil Ulusoy ve Yıldırım Caddelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, çalışmaların kış ayları bastırmadan mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bedirhanoğlu, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Son dönemde yapılan hizmetlerle birlikte, Şırnak'ın ilk defa bir şehir kimliğine büründüğünü ifade eden vatandaşlar, başarılı hizmetlerden dolayı memnun olduklarını söyleyerek, Başkan Bedirhanoğlu'na teşekkür etti.