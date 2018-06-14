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14 Haziran 2018 13:14

Şırnak Belediyesinin ‘2. Geleneksel Spor Şenlikleri’ tamamlandı

Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen “2.

Şırnak Belediyesinin ‘2. Geleneksel Spor Şenlikleri’ tamamlandı

14 Haziran 2018 13:14

Geleneksel Spor Şenlikleri” finalleri yapılırken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, müsabakaları başarıyla tamamlayarak, futbol, atletizm ve guhşegi dallarında dereceye giren takımlara şehir stadyumunda düzenlenen törenle ödüllerini verdi.


Futbol dalında finale kalan Şırnak Belediyespor ve Bayram İlhanspor maçını şehir stadyumunda çok sayıda vatandaşla birlikte izleyen Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, maçın sonunda şampiyon olan Bayram İlhanspor’un futbolcularını tebrik etti. Turnuvanın ardından bir açıklama yapan Başkan Bedirhanoğlu, futbolda 60 takımın katıldığı müsabakalarda finale kalan iki takım ve daha önce finalist olan guhşegi ve atletizmde dereceye girenlere ödüllerini verdiklerini söyledi. Kentte her yönden değişim ve dönüşümün yanında sosyal dönüşümlere de ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Bedirhanoğlu, “Şırnak uzun süre acılara anılan bir şehir oldu ama artık sporla, sanatla, kültürle anılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz spor müsabakalarıyla kentteki gençlerimizi kaynaştırmak adına güzel bir birliktelik sağlandı. Bundan sonra bu spor faaliyetlerini daha da artırarak desteklemek amacındayız. Emeği geçen iş adamlarımıza ve katılan gençlerimizi kutluyorum” dedi.




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