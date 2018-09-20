Şırnak Belediyesinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Şırnak, hendek terörünün bitirilmesi ile birlikte son dönemde hayata geçirilen dev projelerle küllerinden yeniden doğarken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu döneminde hayata geçirilen birçok proje bitme aşamasına geldi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatı alanlarından kültürel çalışmalara kadar, onlarca proje ile yeniden şehir kimliği kazanan Şırnak, tamamlanan projeler ile birlikte daha huzurlu ve modern bir görünüme kavuştu. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belediyeye görevlendirme yapılan Şırnak'ta hayata geçirilen projelerle yaşam standartları yükseliyor.

Sıcak asfalt uygulaması öncesinde, vatandaşların kış aylarında yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için cadde ve sokaklarda genişletme çalışması yapıldı. Genişletme çalışmasının tamamlandığı Yıldırım Caddesi, Gül ve Zümrüt Sokakta süratle mekanik serimine başlandı. Mekanik seriminin tamamlanmasıyla, yol yapım ekipleri kısa sürede sıcak asfalt uygulamasına geçerek, Yıldırım Caddesini Ömer Kabak Meydanı'na bağlayarak yolu vatandaşların hizmetine açacak.

Belediye Başkanlığınca kent merkezinde başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının kış ayları gelmeden tamamlanması hedefleniyor.

Yıldırım Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Şırnak Belediye Başkanlığınca Yıldırım Caddesi'nde başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak, cadde vatandaşların hizmetine açıldı. Kış aylarına girmeden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına hız veren ekipler, geçtiğimiz gün asfalt çalışmalarına başladığı Yıldırım Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamlayarak, caddeyi vatandaşların hizmetine açtı. Yol genişletme ve zemin güçlendirmesi yapılarak eski görüntüsünden arındırılan cadde, yeni haliyle yaya ve sürücü güvenliği açısından daha geniş ve güvenli hale getirildi. İlk defa sıcak asfalt uygulaması yapılan Yıldırım Caddesi, Ömer Kabak Meydanıyla birleştirilerek artık daha güzel ve modern bir görünüme kavuştu. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları baştan sona yenilenerek tamamlanan Yıldırım Caddesi, yolu kullanan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlarken, cadde uzun yıllar boyunca vatandaşlara hizmet etmek üzere son derece kaliteli malzemeler kullanılarak tamamlandı.

Şırnak Merkez, Şehr-i Nuh, Yeşilyurt, Dicle ve Cumhuriyet mahallelerine bağlı Müşüle, Halil Ulusoy ve Yıldırım caddelerinde sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışması yapıldı.