Bölgede çalışma başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur-2 mevkiinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dev kayaların yola düşmesi sonucu Şırnak-Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşlar ilçeye giriş-çıkış yapamazken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için çalışma başlatılan bölgede, güvenlik güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.