Şırnak beyzbolu karşılaşmasını Başkan Bedirhanoğlu başlattı

Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında, Şırnak ve yöresinin ata sporlarından biri olan ve oyun malzemeleri ile oynama şekli nedeniyle Amerikan beyzboluna benzetilen “Guhşegi” karşılaşmasının finali yapıldı. Şırnak Şehir Stadyumu’nda Növava ile Sefine oluşturduğu iki takım arasında oynanan Guhşegi final müsabakası Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun sopayla yünden yapılmış topa vurmasıyla başladı.

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, "Şırnak’ın bir ata sporu olan, yıllardır vatandaşlarımızın oynaya geldiği Guhşegi sporunu geleneksel hale getirmek üzere Şırnak Belediyesi olarak düzenlediğimiz 1. Guhşengi turnuvasının final maçı oynanıyor. Yaklaşık 12 takım bu müsabakalara katıldı. Amacımız Şırnak’ta hem kültürel, hem de sosyal değerlerin unutulmadan nesillerden nesillere aktarılmasını sağlamak, bu minvalde çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süre sıkıntılarla, terörle anılan Şırnak bu gün artık ata sporlarıyla, kültürel aktivitelerle ve sporsal faaliyetlerle gündeme geliyor. Temennimiz bu huzur ortamının devam etmesi ve bozulmamasıdır” dedi.

Guhşegi hocası olan Çetin Gören de, “Guhşegi sporu atalarımızın ve dedelerimizin oynadığı çok eski bir spordur. 1400 yıllarında bu guhşengi buralarda oynanmış. Ondan sonra Amerika’ya gitmiş. Amerika’ya gitmemin sebebi de burada eskiden ermeni kökenli insanlarımız vardı. Onlar bazı nedenlerden dolayı göç etmişler. Amerika’da da oynatmışlar. Bizde bizim ata sporumuzu kaybolmasın, bitmesin diye gençlerimizi yeniden bu ata sporumuza yönlendirmeye başladık. Bu sene turnuvasını başlattık. Amerika bez bolu ve bizim Guhşengi sporu arasında pek fark yok. Bizim Guh dediğimiz hayvan yününden yapılan toptur. Sopasını da normal gündelik hayatta kullandığımız bastondur. Guhşengi sporu 7 kişi ile oynanıyor. 7 kişide yedek oluyor” diye konuştu.