Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, Koruma Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzman personelleri tarafından genel yapı ve işleyiş hakkında bilgi verildikten sonra denetimli serbestlik hizmetleri hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısında, bir önceki toplantıda görüşülen konular değerlendirilirken, “Bin Dokunuş Bir Hayat” adlı proje yapılacak sergi çalışması, yükümlülerle yönelik açılacak girişimcilik kursu hakkında bilgilendirme, Çocuk, genç, yükümlü ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik yapılacak sanatsal çalışmalar, Yükümlülerin denetimli serbestlik altında KOSGEB imkânlarından nasıl faydalanacağı konuları görüşüldü.