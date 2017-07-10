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10 Temmuz 2017 11:28

Şırnak Devlet Hastanesi acil servis girişi asfaltlandı

Şırnak Devlet Hastanesi ve Şırnak Belediyesi işbirliği ile Devlet Hastanesinin bahçesinde asfaltlama çalışması başlatıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi acil servis girişi asfaltlandı

10 Temmuz 2017 11:28


Başhekim Dr. Esra Şahin, yapılan asfaltlama çalışması kapsamında hastane bahçesi kısa süre içerisinde asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi. Şahin, “Özellikle Acil Servis girişinin bulunduğu bahçenin asfaltlanması vatandaşlar ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar yapılan çalışma nedeniyle bizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Ekipler eski asfaltları yerinden çıkartarak zemini düzeltme ve altyapı çalışması ile birlikte yeni asfaltlama işlemi yapıyorlar. Hastanemizde hastalarımız ve çalışanlarımız görüntü olarak huzur bulacakları bir ortamda hizmet verip, hizmet alacaklarıdır” dedi.




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