Şırnak Devlet Hastanesi acil servis girişi asfaltlandı

Başhekim Dr. Esra Şahin, yapılan asfaltlama çalışması kapsamında hastane bahçesi kısa süre içerisinde asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi. Şahin, “Özellikle Acil Servis girişinin bulunduğu bahçenin asfaltlanması vatandaşlar ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar yapılan çalışma nedeniyle bizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Ekipler eski asfaltları yerinden çıkartarak zemini düzeltme ve altyapı çalışması ile birlikte yeni asfaltlama işlemi yapıyorlar. Hastanemizde hastalarımız ve çalışanlarımız görüntü olarak huzur bulacakları bir ortamda hizmet verip, hizmet alacaklarıdır” dedi.