Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne Op. Dr. İsmail Başıbüyük atandı

Dr. İsmail Başıbüyük atandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'un görev yerinin değişmesi ile boşalan ve vekaleten yürütülen Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük atandı. 2015 ile 2017 yılları arasında Şırnak'ın Cizre İlçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak'ta daha önce yapılmayan mesane kanseri ameliyatı, ağızdan alınan parça idrar yolu ameliyatı, böbrek ve böbrek üstü tümör alma ameliyatı, bağırsaktan idrar torbası ve varikosel ameliyatı gibi ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirerek adından söz ettirmişti.