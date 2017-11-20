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20 Kasım 2017 14:52

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzun görevine başladı

Şırnak Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı görevinden Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Uzman Dr.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzun görevine başladı

20 Kasım 2017 14:52

Nedim Uzun görevine başladı. Yaklaşık 2 aydan bu yana Şırnak Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı görevini sürdüren Uzman Dr. Nedim Uzun, yeni görevini devraldı.


Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı değiştirilerek yeni görev tanımları belirlendi. Taşra teşkilatlarında Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri kapatılarak İl Sağlık Müdürlükleri altında tek çatıda toplandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine Uzman Dr. Nedim Uzun atandı.


Yeni dönemde sağlıkta en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını vurgulayan Uzun, sağlıkta gerçekleştirilen yeni yapılanmanın sürdüğünü bu kapsamda Şırnak’ta da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Uzun, "Şırnak’ın sağlık hizmetlerinin daha iyi sağlanabilmesi için sahada olacağız. Yapacağımız hizmetleri vatandaşa hissettirmek zorundayız. Vatandaşlara en iyi hizmeti nasıl götüreceğimizin hesaplarını yapacağız. Bu planlama yapıldığı takdirde aşamayacağımız engel kalmayacaktır” diye konuştu.




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