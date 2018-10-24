Şırnak “Kent Park” projesi için ilk kepçe vuruldu

Şırnak, hayata geçirilen yeni projelerle dönüşmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ile birlikte büyük bir sıçrama yakalayan Şırnak, alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden peyzaj çalışmalarına ve şehre kazandırılan onlarca dönümlük sosyal donatı alanı ile bölgenin gözde kentleri arasına şimdiden ismini yazdırdı. Vatandaşların daha konforlu ve modern hizmetlerden istifade etmesi için çalışmalara yoğunluk kazandıran Şırnak Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını aileleri ile birlikte geçirecekleri “Kent Park” projesi için ilk kepçeyi vurdu. Bu kapsamda Şırnak Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla şehre yeni bir sosyal donatı alanı kazandırmak için çalışmaları süratle başlattı. Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan olimpik havuz bitişiğinde yapımına başlanan “Kent Park” projesi, 5 bin 200 metrekare alana kurulacak, içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzu, fitness alanı, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve peyzaj sahası yer alacak.

Şırnak Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü, şehre yeni bir soluk katacak olan “Kent Park” projesi için ilk kepçeyi vururken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, saha etüt çalışmalarını inceleyip, ekiplerden bilgi aldı. Projenin çalışmalarını yerinde denetleyen Bedirhanoğlu, hayata geçirilecek yeni projelerle şehrin kaderini değiştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşların hizmet alanında doyuma ulaşması için durmadan hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.