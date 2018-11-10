Şırnak Sağlık-Sen 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Cizre Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkanvekilleri Kemal Çırak, Himmet Bayar, Abdulaziz Aslan, İdris Baykara, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şube başkanları ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, bölgenin zor bir coğrafya içinde olduğunu söyledi. Zor dönemde bölgede önemli işlerin yapıldığını kaydeden Memiş, Şırnak'ta sıkıntılı günleri birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Memiş, "Gerçekten burada herkes bize kucak açıp sahiplendi ama tek sorun bizim ne zaman gideceğimizi bileceğimiz bir tarih olsun. Bu tarih olursa hiç sorun yok dediler. Ama temel mesele şuydu buraya gelen arkadaşlarımız Şırnak'ta olmaktan memnuniyetsizlik duymuyordu. Şırnak'ta olmaktan memnundular ancak gidecekleri bir zaman diliminin olmasını diliyorlardı. O dönemler tabi zor, sıkıntılı ve terörün olduğu dönemlerdi. O dönemde burada Şube Başkanlığı yapan arkadaşımız büyük bedeller ödedi. Aracı yakıldı, ciddi anlamda tehditler aldı ama hiçbir aldırış etmeden samimiyeti ve iyi niyeti ile sendikamızı Şırnak'ta belli bir noktaya taşıdı. Sonrasında da bu bayrağı Gıyasettin Ucaş kardeşimize emanet etti. Gıyasettin kardeşim de terör örgütünün baskılarının arttığı bir dönemde aynı şekilde bedel ödedi, dik durdu. Siz değerli kardeşlerimizle birlikte bu ülkenin bayrağını Şırnak'ta dalgalandıracağız. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız dediniz. İşte sizin o emeğiniz, gücünüz ile bugün Şırnak'tayız. Üçüncü olağan genel kurul toplantımızı yapıyoruz. Üye sayımızda çok iyi ve yetkili sendikayız. Onun için verdiğiniz emeklerinizden, desteğinizden, katkınızdan dolayı siz değerli kardeşlerime sonsuz teşekkür eder, genel kurulun sendikamıza ve Şırnak şubesine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Daha sonra koruşan Ucaş ise, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sosyal, kültürel, hukuki ve diğer alanlarda haklarını savunmak, çalışanları ortak bir paydada buluşturmak ve sendikacılığı bir aile ortamına dönüştürmek için Şırnak'ta göreve geldikleri günden beri sendikanın çıtasını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Uçaş, "Şırnak'ta sendikacılık yapmak zordur. Burada kısıtlı imkan ve baskılara rağmen işimizi ve bize verilen görevi en iyi şekilde yaparak bu seviyeye geldik. Bugünden itibaren de bu görevimizi ve sendikamızın Şırnak'taki çıtasını daha da yükseğe çıkarmak üzere arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimlerde Ucaş güven tazeledi.