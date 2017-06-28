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28 Haziran 2017 10:28

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında araçla intikal halindeki güvenlik güçlerine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi.

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

28 Haziran 2017 10:28


Şırnak’ın Uludere ilçesi Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, Jandarma Onbaşı Sinan Hamza, Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel’in naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törene 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.


Astsubay Şenel Ağıl, Jandarma Onbaşı Sinan Hamza, Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel’in Türk bayrağına sarılı naaşları Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi.


Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şehit Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel’in ağabeyine sarılarak teselli etti.


Duaların ardından, Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl Tokat’ın cenazesi Turhal ilçesine, Jandarma Onbaşı Sinan Hamza’nın cenazesi Samsun’a ve Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel’in naaşı ise Ankara’ya gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.




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