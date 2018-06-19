Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak’ta teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç için 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarının alana getirilip, katafalklara konulmasıyla başladı. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Tören, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından şehitlerin naaşı helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına getirildi. Uzman Çavuş İzzet Ak’ın cenazesi Hatay’a, Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in cenazesi ise İzmir’e gönderildi.