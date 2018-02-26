Şırnak Üniversitesi bünyesinde kreş ve anaokulu açıldı

Şırnak Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Programı öğrencilerine de uygulamalı staj yapma fırsatı veriliyor.

Şırnak Üniversitesi Mehmet Acar Kampüsü yerleşkesinde aralarında anaokulu, kreş, futbol, basketbol sahaları ve konuk evinin bulunduğu sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanların açılışı Vali Mehmet Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım tarafından yapıldı. Vali Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim hizmetinin yanında bulundukları yörenin sosyal ve ekonomik yönünden de motor görevini üstlendiğini söyledi. Üniversitenin bölgenin en iyi yerleşkesinden biri olduğunu söyleyen Vali Aktaş, “Üniversiteler akademik eğitim hizmetin yanında şehirlerin ve bulundukları yörenin sosyal ve ekonomik yönden, kültürel yönden gelişmeleri içinde bir motor vazifesi yaparlar. Bunun bir örneğini bu gün Şırnak’ımızda biraz gecikmeli olarak yaşıyoruz. Gecikmeli yiyorum çünkü Üniversitemiz daha yeni yeni kendine geliyor. 2008 yılında kurulmuş bir üniversite olması nedeniyle kampusuna daha yeni kavuştu. Daha yeni kendi ayakların üzerinde durup hizmet vermeye başladı. Akademik eğitimin yanında çok kısa sürede hem ekonomik hayatımıza dokunan atölyeler, iş alanları, iş merkezleri, meslek edinmeye yönelik faaliyetlere imza atıyorlar. Bunun yanında sosyal mekanlar, spor tesisleri, bunlardan daha kıymetlisi yavrularımıza yönelik bir kreş ve anaokulu hizmetini de üniversitemiz bünyesinde açıyoruz. Gerçekten çok özel bir mekan olmuş, güzel bir çalışma olmuş. Bütün Türkiye’ye örnek olabilecek bir projedir” dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, “İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şırnak üniversitesi olarak ta uygulamalı Kreş ve anaokulu sorunu olduğunu tespit ettik. Buna bir çözüm üretmemiz gerektiğini hissederek bu çalışmayı başlattık. Arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bu hale getirmek için çok güzel çalıştılar. Özellikle kurum içi memnuiyetin artırılması için, hocalarımız geldiğinde çocuklarını bırakabilecekleri yer yok, lojman yok gibi dertleri de ortadan kaldırdık” diye konuştu.