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Şırnak Üniversitesi'nde “Bağımlılıkla Mücadele Programı” düzenledi

Şırnak Üniversitesi Şehri Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü; YEŞİLAY Şırnak Şubesi, Şırnak İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Şırnak Üniversitesi’nde "Bağımlılıkla Mücadele Programı” düzenledi.

Şırnak Üniversitesi Şehri Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü; YEŞİLAY Şırnak Şubesi, Şırnak İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Şırnak Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Programı” düzenledi.


Program, Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü Başkanı Hasan Aksoy'un açılış konuşması ile başladı.


Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ın protokol konuşmasını gerçekleştirdi.


Program akabinde YEŞİLAY Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik ve Şırnak Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Guhdar Zeyrek'in konuşmaları ile devam etti.


Program sonunda katılım sağlayan öğrenciler arasından kura ile 2 öğrenciye burs ve bazı öğrencilere de hediyeler verildi.

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