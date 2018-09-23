Şırnak Valisi Aktaş: “En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır”

Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel bir okulun açılış törenine katılan Vali Mehmet Aktaş, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre ilçesi Çavuş köyü mevkisinde yapılan özel bir okulun açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aktaş, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Bu düşünceden hareketle ülkemizde de devletimiz kamu kaynaklarının en önemli kısmını özellikle son yıllarda eğitime, gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi geleceklere hazırlanması ülkemizin topyekun her alanda kalkınması, büyümesini daha da hızlandırması. Hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olması kamu kaynaklarımızın, devlet imkânlarımızın çok büyük bir bölümünü buraya aktarıyoruz” dedi.

Şırnak'ta daha önce yaşanan acı olayları ortadan kaldırdıktan sonra eğitim imkanı ve olanaklarını artırmanın gayreti içerisine girdiklerini ifade eden Aktaş, “Bugün Şırnak'ta 150 okulun ya inşaatı devam ediyor ya da ihale aşamasında. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Şırnak genelinde ikili öğretimi ortadan kaldıracağız ve eğitim kalitesini artırmak için o binaların içini doldurmak için yine elbirliği ile mücadele vereceğiz. Bütün bu kamu kaynaklarının da yapılan bu yatırımların yanında özel sektöründe bu alana ilgi duyması özellikle ilimizde Cizremizde ilgi duyması ayrıca memnuniyet vericidir. Ben bu okulumuzun ilim irfan yuvası kadim şehir Cizremize yakışığına inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ise, “Yatırımların en değerlisi insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım zor, uzun vadeli ve meşakkatlidir ama toplumların vazgeçemeyeceği bir husustur. Devletlerin bütçelerine baktığımızda en çok ayrılan pay güvenliğin yanında eğitime ayrılan pay olduğunu görebiliriz. İlçemizde de bu eğitim öğretim döneminde yaklaşık elli bin öğrencimizin eğitim ve öğretim almaya başladığını görüyoruz. Bugün de bir özel okulumuzun ilçemizdeki eğitim sistemine katılımını görüyoruz. Ben değerli yatırımcıları tebrik ediyorum. İnşallah bu okullardan yetişen çok değerli öğretmenler, gençlerimiz, çocuklarımız bu vatana bu millete bu topraklara faydalı birer insan olacaklardır” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.