Şırnak Valisi Aktaş göreve başladı

Valiler Kararnamesiyle Karabük’ten Şırnak’a atanan Vali Mehmet Aktaş, kente geldi. Havayoluyla Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Vali Aktaş, kent protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra valiliğe geçen Aktaş, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara sıcaklıklarından dolayı teşekkür eden Vali Aktaş, “Allah nasip ederse bu günden itibaren bir müddet Şırnak’a birlikte hizmet edeceğiz. Tabii Şırnak hizmeti en üst düzeyde hak eden bir ilimiz. Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşamış, çok büyük bedeller ödemiş bir ilimiz. Bu nedenle bana sorarsanız birçok yerden daha fazla hizmete, ilgiye alakaya ihtiyacı olan bir ilimiz. Burada hep birlikte el ele vererek Şırnakımıza güzel hizmetler sunacağız. Şırnakımızı her yönü ile mevcut bulunduğu seviyenin çok daha üstüne çıkaracağız” dedi.

“Önceliğimiz terörle mücadele”

Önceliklerinin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

“Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. Şırnak Halkı terörden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadı, çok büyük bedeller ödedi. Terörle mücadelede bütün ülkede olduğu gibi Şırnak ilimizde de çok çok büyük, çok güzel operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Terör tehdidi büyük bir oranda bertaraf edildi. Ama biz buradaki bütün ilgili arkadaşlarımız, bütün güvenlik birimleri ile el ele koordinasyon içerisinde ve tabii ki, Şırnaklı hemşerilerimizin de desteğini alarak ki, o desteği almadan istediğimiz hedefe ulaşamayız. inşallah o destekle en son terör örgütü mensubu imha edilene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah’ın izni ile birinci önceliğimiz bu olacak.”

“Hükümetimizin burada çok büyük yatırımları var”

Şırnak’ın bütün ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte imar, altyapı, üstyapı için el birliği ile gayret edeceklerini belirten Vali Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben iyi biliyorum ki hükümetimizin bu noktada çok çok büyük yatırımları var. Çok büyük kaynaklar bu bölgeye yönlendirildi. Başlamış olan yatırımlar bir an önce bitirilmesi için gayret göstereceğiz. Ayrıca yenileri içinde yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu kamu yatırımları içerisinde belediye yatırımları dahil olmak üzere bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şırnak ilimiz ve bütün ilçelerimiz, köylerimiz ve beldelerimiz şimdiki seviyelerinin çok daha üzerine çıkacaktır. Ayrıca yine Şırnakımızın ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi içinde yine el birliği ile bir gayret göstereceğiz. Tabi bunları yaparken mümkün oldukça açık olacağız, şeffaf olacağız ve iletişime açık olacağız. Şırnakımızın en uzağındaki her vatandaşımız dahil istediğinde bize istediğinde ulaşabilecektir. Bunun kanalı her zaman açık tutmaya gayret göstereceğiz. İnsanlarımıza sıcak davranacağız. İnsanlarımızı kucaklayacağız. Biz onlara hizmet için buradayız. Şırnak’a, Şırnak insanına hizmet için buradayız. İnşallah bunun hakkını vereceğiz. Buradaki tüm kesimlerin koordinasyonu ile buradaki hizmetin kalitesini, seviyesini en üst seviyeye, düzeye çıkaracağız. Her ne şart altında olursa olsun buradaki her bir vatandaşımızı n bize rahatça ulaşabileceği bir ortamı sağlayacağız. Bizde her vatandaşımıza ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmeyecek. Biz bunun mücadelesi içerisinde olacağız. Rabbim bizi bu hizmet yolunda mahcup etmesin.”