Şırnak Valisi Aktaş’ın köy ziyaretleri devam ediyor

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre’ye bağlı köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Daha önce Aşağı Konak, Bozalan, Havuzlu ve Girikova’yı ziyaret eden Vali Aktaş, bugün de Yakacık ve Karuh köylerini, ziyaret etti. Aktaş’a, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve kurum müdürleri de eşlik etti. Köy meydanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aktaş, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve taleplerini dinlemek için köy ziyaretleri yaptıklarını belirterek, köylü vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.