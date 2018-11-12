Şırnak yıllardır beklediği doğal gaza kavuştu

Şırnak-Hakkari'de doğalgaz firması tarafından yapımına start verilen ve şehir içi şebeke döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şehre doğalgaz dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Şehir Giriş İstasyonuna ilk doğal gazın verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Şehir Giriş İstasyonunda gerçekleştirilen temsili doğal gaz yakım törenine Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, doğal gaz firması bölge müdürü Abdurrahman Tuncer ve BOTAŞ temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Bedirhanoğlu, “Şırnak'ta olmaz denilen bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin daha temiz bir havaya ihtiyacı vardı, bunu da doğal gaz kullanımını başlatmakla başaracağız” dedi.

Konuşmanın ardından meşaleyi eline alan Başkan Bedirhanoğlu, Şehir Giriş İstasyonunda ilk ateşi yakarak, doğalgazın tüm Şırnaklılara hayırlı olmasını diledi. Başkan Bedirhanoğlu, şehir içi şebeke döşeme işleminin bitirildiği bölgelere, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, yakın zamanda doğal gaz verileceğini de müjdeledi.