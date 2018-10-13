Şırnak'a 105 kilometrelik asfalt çalışması tamamlanma aşamasında

Kentin yeniden inşası için büyük mesafeler kat edilirken, kent merkezinde caddelerin 105 kilometre asfaltlama çalışması tamamlama aşamasına geldi. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla, şehir merkezinde başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı. Hendek ve çukur terörünün bitirilmesiyle birlikte yeniden inşa edilen Şırnak, tarihinde ilk defa sıcak asfaltla buluşturularak daha konforlu ve modern yollara kavuşturuldu.

Bu kapsamda Şırnak merkezde büyük oranda asfalt çalışması tamamlanırken, daha önce genişletme ve zemin güçlendirme çalışmasının bitirildiği Yeni Hastane-Sanayi Kavşağında ikinci kat asfalt serimi yapıldı. Şehir merkezinin yüzü olan, Yeni Hastane-Sanayi Kavşağında başlayan ikinci kat asfalt serimi ile birlikte yol daha konforlu ve güzel bir görünüme kavuşurken, ekiplerimizce kavşakta süratle orta refüj ve kaldırım çalışması başlatıldı.