Şırnak’a Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, kent genelinde sağlığa 500 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti.

Şırnak Devlet Hastanesinin yanında yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin Temeli atıldı. 100 yataklı hastanenin 600 günde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağı belirtildi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, çukur ve barikat döneminden sonra Şırnak’ın tamamında bir imar çalışması başlatıldığını anımsatarak, Sağlık Bakanlığının kent genelinde 500 milyon TL’lik yatırım yaptığını belirtti. Şırnak’ın doğurganlıkta Türkiye’de ikinci sırada olduğunu anlatan Uzun, “İnanılmaz genç bir nüfusa sahibiz. Mevcut 18 yaş altı nüfus Türkiye ortalamasının iki katıdır. Dolayısıyla 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ilimiz için elzemdi. Hem Şırnak merkeze ve Silopi ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi planladık. İnşallah Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi burada inşa edilecek. 21 tane tek kişilik oda, 50 tanede çift kişilik odamız olacak” dedi.

Uzun, Şırnak’a yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin en önemli eksiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu hastanemiz ile hastalarımıza ve çocuklarımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacaktır. Bu çalışmamızın yanı sıra İlimiz genelinde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış toplamda 715 yataklı sağlık yatırım planlarımız mevcuttur. Yapılması planlanan sağlık yatırımlarımızın bazıları arsa ve imar problemleri çözüldüğü takdirde en kısa zamanda hayata geçirilecek olup, 2-3 yıl içerisinde yatırımlarımızın tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.