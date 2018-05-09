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  •  » Şırnak'ın Beytüşşebap Ilçesi Ayvalık Köyü Mevkisinde Öğrenci Servisi Ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 1'i Ağır 8 Kişi Yaralandı. Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi.
09 Mayıs 2018 16:29

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü mevkisinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

IHAAW162935-ASA/09-05-2018 - Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü mevkisinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü mevkisinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

09 Mayıs 2018 16:29

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 09.05.2018 16:29:35 TSI NNNN




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