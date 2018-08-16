"Şırnak’ın istihdam sorununu projelerle çözeceğiz"

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatilde olduğu halde çalışmalarını meclis odasında aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Birlik AK Parti’nin iki dönem sonra Şırnak’tan yeniden milletvekili çıkardığını anımsatarak kentin birikmiş çok sayıda sorunu olduğunu belirtti. Birlik, kentteki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile tüm bu sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirterek, “Terör yüzünden bozulan bir imajımız var. Başta bu algıyı kıracağız. Şırnak ili gerek yeraltı gerekse de yer üstü zenginliklerine sahip önemli bir maden kentidir. Genç nüfusu ve kadim geçmişi en büyük hazinemiz. Bu potansiyeli iyi değerlendirebilirsek eminim kısa bir sürede kentimiz kayda değer bir sıçrayış yapacaktır. Bu anlamda kentteki STK’lar ile Şırnaklı iş adamlarımıza da çok iş düşüyor” dedi.

Rizgin Birlik kentin sorunlarının çözümü için çok sayıda projelerinin olduğunu belirterek bunların en önemlisinin istihdam olduğunu söyledi. Birlik şöyle konuştu:

“Meclis tatilde olduğu halde haftanın 3 günü buradayım. En çok ziyaret edilen birkaç vekilden biriyim. Ama asla da yorulmuyorum. Amacım kentimizin birikmiş sorunlarını çözmek ve projelerimizi bir an önce hayata geçirmek. Gerek iş insanları, gerek kentteki STK’lar ve de halkımızla Allah’ın izni ile tüm sorunlarımızı çözeceğiz ve Şırnak kenti hakkettiği yere tekrar gelecek”.