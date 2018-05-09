Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Şırnak
  •  » Şırnak'ın Kumçatı Beldesinde Girdikleri Risor Deresi'nde Kaybolan Ve Bölgede Çobanlık Yapan 14-15 Yaşlarındaki Iki Çocuktan Agit Güler'in Cansız Bedenine Ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek'in Bulunması Için Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor.
09 Mayıs 2018 14:06

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek’in bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

IHAAW140628-ASA/09-05-2018 - Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek’in bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

09 Mayıs 2018 14:06

Çocuklardan Mehmet Zeyrek’in bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 09.05.2018 14:06:28 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç