» Şırnak'ın Kumçatı Beldesinde Girdikleri Risor Deresi'nde Kaybolan Ve Bölgede Çobanlık Yapan 14-15 Yaşlarındaki Iki Çocuktan Agit Güler'in Cansız Bedenine Ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek'in Bulunması Için Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor.
09 Mayıs 2018 14:06
Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek’in bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
IHAAW140628-ASA/09-05-2018
- Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı.