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  •  » Şırnak'ın Kumçatı Beldesinden Geçen Risor Deresi'ne Giren Ve Bölgede Çobanlık Yaptıkları Öğrenilen 14-15 Yaşlarındaki Mehmet Zeyrek Ve Agit Güler Adlı Iki Çocuk, Sağanak Yağmur Nedeniyle Yükselen Derede Kayboldu. Bölgede Arama Kurtarma Çalışmaları Ba
09 Mayıs 2018 13:42

Şırnak’ın Kumçatı beldesinden geçen Risor Deresi’ne giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, sağanak yağmur nedeniyle yükselen derede kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ba

IHAAW134212-ASA/09-05-2018 - Şırnak’ın Kumçatı beldesinden geçen Risor Deresi’ne giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, sağanak yağmur nedeniyle yükselen derede kayboldu.

Şırnak’ın Kumçatı beldesinden geçen Risor Deresi’ne giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, sağanak yağmur nedeniyle yükselen derede kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ba

09 Mayıs 2018 13:42

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 09.05.2018 13:42:12 TSI NNNN




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