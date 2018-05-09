» Şırnak'ın Kumçatı Beldesinden Geçen Risor Deresi'ne Giren Ve Bölgede Çobanlık Yaptıkları Öğrenilen 14-15 Yaşlarındaki Mehmet Zeyrek Ve Agit Güler Adlı Iki Çocuk, Sağanak Yağmur Nedeniyle Yükselen Derede Kayboldu. Bölgede Arama Kurtarma Çalışmaları Ba
09 Mayıs 2018 13:42
Şırnak’ın Kumçatı beldesinden geçen Risor Deresi’ne giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, sağanak yağmur nedeniyle yükselen derede kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ba
IHAAW134212-ASA/09-05-2018
- Şırnak’ın Kumçatı beldesinden geçen Risor Deresi’ne giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, sağanak yağmur nedeniyle yükselen derede kayboldu.