Şırnaklı çocuklar Avrupa'ya damga vurdu

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi (UYAFA) çerçevesinde Şırnak'ta oluşturulan futbol takımı, İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu. Kente dönen takım, görkemli bir törenle karşılandı.

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 11 ülkeden 200 U13 düzeyinde futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nda, bu yıl Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA, final maçında Danimarka'nın Dalum takımını penaltılarda yenerek, şampiyon oldu. Avrupa'ya damga vuran Şırnaklı çocuklar, Türkiye'ye kupayla döndü. Kente dönen takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görkemli bir törenle karşılandı. İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Zafer Sağ, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, aileler ve kalabalık bir sporcu kafilesi tarafından çiçeklerle karşılanan çocuklar, dakikalarca alkışlandı.

“İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler”

UYAFA şampiyonu Şırnaklı sporcuları büyük bir gururla karşılamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Zafer Sağ, “İspanya'da 11 ülkeden 200 futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'ndan büyük bir başarı ile döndüler ve bize büyük bir gurur yaşattılar. Bu, Şırnak için büyük bir başarı. Gençlerimize, çocuklarımıza imkan ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermiş oldular. İnşallah Şırnak ve bölgemizden de imkan ve fırsat verildiğinde gençlerimizin, çocuklarımızın çok iyi noktalara geleceklerine. Gerek sporda gerekse diğer branşlarda olsun iyi neticeler elde edeceğini görmüş olduk. Bu anlamda kendilerini tebrik eder, bize bu gururu yaşattıkları içinde hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Burası keşfedilmemiş cevherlerle dolu”

Çocuklardan böyle bir başarıyı beklediğini anlatan İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, “Yaklaşık beş yıldan bu yana gençlik sporun içerisindeyim. İlimizde bölgemizde yetenekli çok çocuğumuz var. Biz bunların ellerinden tuttuğumuz zaman, imkan verdiğimiz zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. Bu futbol turnuvasında gördüğümüz gibi bundan önce de güreşte Sinan Sadak ile Dünya Şampiyonluğu, halterde de Hurşit Atak ile Dünya Şampiyonlukları kazandık. Gerçekten de burası keşfedilmemiş cevherlerle dolu. Yeter ki biz bunları işleyelim, ellerinden tutalım. Bu duygu ve atmosfer anlatılmaz ancak yaşanır. Çocuklar çok mücadele ettiler ve çok güzel sonuçlar elde edip büyük bir başarı kazandılar. Bu başarının karşılığı olarak da bu sevgi dolu karşılamayı da görüyorlar. Ben bu anlamda bu başarımızda emekleri olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye'ye kupayı kazandırdığımız için gururluyuz”

UYAFA Şırnak Futbol Takımı Antrenörlerinden Ömer Koçer, Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de seçmeler yaparak 15 kişilik UYAFA takımını kurduklarını anlatarak, “İspanya'ya gitmeden önce Riva tesislerinde yaptığımız kamp süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Riva Spor ile yapılan turnuvada şampiyon olduk. Aslında bu şampiyonluk bize güç ve şampiyonluğa olan inancımızı getirdi. İspanya'da önce guruptan çıktık sonra da Danimarka'nın Dalum takımını penaltılarda yenerek şampiyon olduk. Böyle değerli bir kupayı ülkeye ve Şırnak'a kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu tabi ki burada kalmayacak. Bu bir başlangıçtı çünkü bizlere fırsat verildiğinde neleri başaracağımızı tüm Türkiye'ye göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Kendimize çok güveniyorduk, hayallerimizi gerçekleştirdik”

UYAFA Futbol Takımı Kaptanı Enes Kaplan ise, böyle bir başarıyı beklediklerini çünkü kendilerine çok güvendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“İspanya'da elde ettiğimiz bu başarı ile hayallerimizi gerçekleştirdik. Bizlere imkan, fırsat ve destek verildiğinde neleri başaracağımızı aldığımız bu kupa ile tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. Biz İspanya'da kazandığımız bu kupayı da Türkiye'deki 80 milyon insana hediye ediyoruz. Ancak bu sadece bununla sınırlı olmasın. Buralarda bizim gibi olan diğer çocukların da yeteneklerini ortaya koymaları için futbol altyapıları, spor okulları ve buna benzer kurumların açılmasını istiyor ve yetkililerden rica ediyoruz.”