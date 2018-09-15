Şırnaklı çocuklar, Barselona'da turnuvaya katılacak

Şırnaklı çocuklar, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek futbol turnuvasına katılacak.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, Şırnaklı futbolcu adayı çocukları sevindirecek bir projeye imza attı. Akademi yetkilileri, Şırnak il merkezi ve ilçelerine gelerek, futbolcu olmaya aday 13-14 yaş grubu çocuklar ile buluşarak sohbet etti. Düzenlenen proje kapsamında çocuklar, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan futbol elemelerine katılım sağlayacak. İlk önce hava yolu ile İstanbul'a götürülecek olan çocuklar, burada Galatasaray ve Fenerbahçe alt yapısıyla beraber bir aylık eğitim alacak. Eğitimin ardından çocuklar, Barselona'da gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılacaklar. Turnuva sonucunda seçilecek 22 Şırnaklı öğrenci, İspanya'ya götürülerek 64 ülke arasından düzenlenecek olan turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerin antrenmanını izleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İlçemizde önemli bir öğrenci potansiyelimiz var. Neredeyse nüfusumuzun üçte birinden fazlası bu güzel çocuk ve gençlerimiz oluşturuyor. Onları olumlu anlamada motive edebilmek içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de bizler destekliyoruz. UEFA'nın düzenlediği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın da desteklediği bir güzel projeyi ilçemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu güzel çocukları İspanya'da yapılacak turnuvada hep beraber izlemiş olacağız. Ayrıca ülkemizde sadece Şırnak bölgesi ve ilçeleri tercih edilmiş. Onun için yetkililere destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.