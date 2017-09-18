Şırnaklı çocukların asfaltlanan yollarda paten keyfi

Çocuklar, pürüzsüz yollarda paten yapmanın keyfini çıkarıyor.

Güvenlik güçlerince başlatılan terör operasyonlarıyla temizlenen Şırnak’ta, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte, altyapıdan üstyapıya, sosyal alan oluşturmaktan, çocuklar için oyun gruplarının yapılmasına kadar birçok alanda dev hizmetlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Tüm bu çalışmalar, kentin birçok noktasında hummalı bir şekilde devam ederken, çalışmaların bittiği noktalarda vatandaşlar kendilerini büyük bir heyecanla sokağa atarak, huzur içinde anın tadını çıkarıyor. Altyapı ve üstyapının tamamlandığı noktalarda, en çok eğlenen yine çocuklar oluyor. Toz toprak içinde olan ve sık sık terör olaylarıyla gündeme gelerek, sosyal hayatın tamamen bittiği, Uludere-Cizre Caddesi ve Ömer Kabak Meydanı’nda çocukların patenlerini takarak kayak keyfini yaşaması oldu. Uludere-Cizre Caddesi ve Ömer Kabak Meydanında tamamlanan alt yapı çalışmalarıyla birlikte asfalt uygulamasının da 3’te 2’si tamamlandı. Asfaltlama çalışmasının tamamlandığı noktalarda, vatandaşlar akşamın serinliğini fırsata çevirerek, aileleriyle birlikte terörden ve tozdan arındırılan caddede güven ve huzur içinde yürüyüşün tadını çıkarıyor. Devam eden çalışmalardan dolayı trafiğe kapalı olan caddede ise, asfaltlamanın bittiği yerlerde, yıllardır terörün kıskacında olan ve çocuk olduğunu unutan miniklerin huzur veren sevinç çığlıkları yankılanıyor. Şırnaklı minikler, asfaltlanan yollarda artık paten kayıyor, bisiklet sürüyor ve güzelleşen yollarda çocukluğun heyecanını doyasıya yaşıyor.