Şırnaklı öğrenciler Antalya’ya hayran kaldı

İçişleri Bakanlığının “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Şırnak’tan Antalya’ya gelen 184 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Antalya Akvaryumu’nu gezen öğrenciler, dev balıkları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Şehitliğe gelen öğrenciler, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua ettiler. Gezide öğrencileri en çok heyecanlandıran şey ise teleferik oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu teleferiğe binen öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. Teleferiği çok seven öğrenciler, daha çok binmek istediklerini belirtti. Hayvanat bahçesinde daha önce hiç görmedikleri birçok havyan çeşidiyle tanışan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. İlk kez denizi görme fırsatı da bulan öğrenciler, denizde taş sektirerek keyifli anlar yaşadı.

Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, “Proje kapsamında gezi programında ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Çocuklar doyasıya eğleniyor. Bizi sıcak insanlar karşıladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, polis ekipleri, sağlık ekipleri, ARGE ekipleri bizi yalnız bırakmadılar. Öğrencilerimiz dünyanın en büyüğü olan akvaryumu dolaştılar. Tünek Tepeye teleferikle geldiler. Antalya’nın kara, deniz ve orman tarafını görme fırsatı yakaladılar. Gerçekten eğlenceli bir program oldu. Bu programda emeği geçen Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

“Çocuklar burada ilkleri yaşadı”

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde görev yapan Öğretmen Ebru Bakan, öğrencilere bu imkanı sunanlara teşekkür ettiğini belirterek, “Çocuklar burada ilkleri yaşadı. İlk defa deniz gördüler ve akvaryumu dolaştılar. Burada bizi güzel karşılayan Antalya’ya çok teşekkür ederim. Bizim çocuklarımız için büyük şeyler. İlk defa şehir dışına çıktılar. Bu fırsatı tanıyan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Rüya gibi bir etkinlikle karşılaştık”

Beytüşşebap’tan gelen İsra Durmuş, çok eğlendiklerinin ve rüya bir etkinlikle karşılaştıklarını ifade ederek, “Gelmediğim yerleri görme fırsatım oldu. Daha önce gelemediğim bir yeri görmek çok güzel oldu. Böylesi projelerin devam etmesini yürekten isterim çünkü benim gibi daha bir sürü buraları görmeyen arkadaşım var onlarda gelsin isterim. Rüya gibi bir gezi oldu. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, Antalya’nın önemli turistik yerlerini ve mekanlarını gezen öğrencilerin keyifli anları drone ile görüntülendi. Toplum Destekli Polislik, ambulans ve rehber öğretmenler eşliğinde gezen öğrenciler, daha sonra konaklamak için otobüslerle 5 yıldızlı otele geçti.