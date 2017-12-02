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02 Aralık 2017 10:25

Şırnaklı öğrencilere 5 yıldızlı gezi

İçişleri Bakanlığının ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şırnak’ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinden terör mağduru olan 184 öğrenci gezi için gittiği Antalya’da havalimanında görkemli bir törenle karşılandı.

Şırnaklı öğrencilere 5 yıldızlı gezi

02 Aralık 2017 10:25


Şehit ve gazi yakınları ile 14 yaş altı olan öğrenciler havalimanında Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, öğretmenler ve Antalyalı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrenciler, havalimanında kendileri için hazırlanan karşılama törenini görünce sevinçlerini gizleyemedi. Karşılama töreninin ardından öğrenciler Kaleiçi, Yivli Minare Camii ve Yat Limanını gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ailelerine hediyelik eşyalar almayı ihmal etmedi.



İlk defa deniz gördüler


Antalya’ya ilk defa gelen ve doyasıya eğlenen öğrenciler ilk kez deniz görmenin heyecanını yaşadı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 50 bin çocuğun batı illerini tanımasını öngören ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şırnak’ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinden gelen 184 öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan kafile Antalya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti.


Kaleiçi, Yivli Minare Camii ve Yat Limanını gezen öğrenciler daha sonra konaklamak için otobüslerle 5 yıldızlı otele geçti.




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