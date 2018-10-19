Şırnaklı ressama, Başkan Bedirhanoğlu sahip çıktı

Şırnaklı üniversite öğrencisi Selman Barkın, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun destekleri ile yağlı boya çalışmasını sergiledi.

Nevşehir Üniversitesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Barkın, Şırnak'taki tanıdık simaları ve kentteki yaşamı konu alan yağlı boya tablolarının yer aldığı “Şırnak'ta Kültürel Yaşam” adlı sergiyi belediye binasında açtı. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun desteği ile açılan sergiyi gezen vatandaşlar, yağlı boya çalışmalarını ilgiyle inceledi. Barkın, üniversite eğitimi için gelir elde etmek için resim yaptığını ve Başkan Bedirhanoğlu'nun büyük desteklerinden dolayı resimleri sergilediğini belirtti. Küçük yaşta kömür ocağında siyah taşlarla çizimler yaptığını anlatan Barkın, “Burada yeteneğimi fark ettim. Bunu gün geçtikçe geliştirdim. Bu umutla resim bölümünden üniversiteye yerleştim. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim. 2 yıl önce katıldığım bir resim sergisinde Türkiye ikincisi oldum. Amacım büyüdüğüm kent olan Şırnak'ta benden sonrakilere örnek olmak. Burası son yıllarda hep terörle anıldı, artık sanatla diğer sanatsal faaliyetlerle anılsın istiyorum. Ben de bunun için böyle bir çalışma yaptım. Daha önce kentin kültürel ve yaşamını resmedilen fotoğrafları yağlı boya olarak yaptım” dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Nihat Tekin ise, “Yağlı boya çalışması gerçek fotoğrafı aratmıyor, çok beğendim. Türkiye'de dereceye giren yağlı boya çalışmalarını bir kentin evladı olarak gurur duyduk. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun kendisine destek vermesi çok güzel. Böyle sanatçılarımızın kentimizden çıkması gurur verici. İnşallah kendisini daha iyi derecelerle görmek istiyoruz” diye konuştu.