Şırnaklılar 21 yıllık hayallerine kavuştu

Şırnak ile Cizre arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşüren karayolunda yapılan iki tünele de şehitlerin adı verildi. Şırnaklı şehit yakını, 21 yıllık yolun bitirildiğini belirterek, terörün de bitirileceğini ifade etti.

Şırnak ile Cizre ilçesi arasında, 1997'de ihalesi yapılan ve 1998'de inşaatına başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle bitirilemeyen duble yol, 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünel ile 365 metre uzunluğunda bir viyadükle tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla Şırnak ile Cizre arasındaki mesafe 45 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yolda yapılan tünellere de teröristlerin saldırıları sonucu şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin isimleri verildi. Şehitlerin isimlerinin yazıldığı tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin kuzeni ve Korucu Başı Emin Negir, yolun yapımının 21 yıldır sürdüğünü anımsatarak, “Bölgede PKK terör örgütü her zaman engelliyordu. Geçen yıl Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve kuzenim Dündar Page bu yolun üst bölgesinde güvenlik alıyorlardı. PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğradılar ve şehit oldular. Yine biz mücadelemizden vazgeçmedik. Mücadelemize devam ederek, Cumhurbaşkanımızın kararlığıyla, jandarmamızla birlikte yolun güvenliğini sağlayarak, yolumuza devam ettik. Şırnak-Cizre ve Cudi Dağından geçen yolumuzu bitirdik. PKK terör örgütü de biter. Cumhurbaşkanımızın kararlığıyla, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve jandarmamızla birlikte terörü de bitireceğiz” dedi.

Şırnak ile Cizre arasının daha önce 45 dakika olduğunu ancak yolun tamamlanmasıyla 15 dakikaya düştüğünü dile getiren Negir, “Yıllardır PKK terör örgütü tarafından bu yol yapılamıyordu. Hep terör saldırıları sonucu yol çalışması aksıyordu. Devletimiz üzerinde durdu ve yolu bitirdiler. Kuzenim şehit oldu. Ama ismini bu tünellere verdiler. İsimi her zaman burada yaşatılacak. Şehidimizin adını bu tünelde yaşattıkları için biz de devletimizle gurur duyuyoruz. 1986 yılından bu yana jandarmamızla birlikte omuz omuza, el ele terörle mücadele ediyoruz. Terör bitene kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Biz mücadelemizden taviz vermedik. Yolumuzun yine güvenliğini tutuyoruz. Jandarma ve bizim güvenlik korucularıyla birlikte halkın huzuru ve güvenliği için bütün üst bölgelerinde nöbet tutuyorlar” diye konuştu.