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25 Şubat 2018 15:36

Şırnaklılardan Mehmetçiğe mektup

Şırnak’ta Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek ve moral vermek amacıyla mektup yazma kampanyası başlatıldı.

Şırnaklılardan Mehmetçiğe mektup

25 Şubat 2018 15:36


Şırnak’ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup kampanyası başlatıldı. “MİDDER Mehmetçik’e yazıyor” adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, dernek binası önünde stant kuruldu. Vatandaşlar, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.


MİDDER Şırnak Şube Başkanı Hacı Fidan, Mehmetçiğe manevi destek amaçlı kampanya başlattıklarını belirterek, “Bizde Şırnaklılar olarak, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği olarak böyle bir kampanyada bulunduk. Vatandaşlarımız ve yönetimimiz Afrin’e selamlarını, manevi desteklerini mektuplarına dökerek, askerlerimize gönderiyoruz. Ülkemizin güneyinde yaklaşık bir yıldır, Fırat Kalkanı operasyonu, Afrin operasyonu olsun büyük bir mücadele verilmektedir. Bu mücadele istiklal ve istikbal sınır güvenliğimizi koruma mücadelesidir. Bizlerde sivil toplum kuruluşları olarak bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Bu mücadelelerde hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize de Allah rahmet eylesin, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz” dedi.


Şırnaklı Necmettin Atan ise, “Geçmiş tarihimizden bu güne kadar hep zaferler, destanlar yazan Osmanlı torunlarıyız. Bugün bakıyoruz geçmiş tarihimizi lekelemeye çalışan küstah ve insanlıktan nasibini almamış bir terör örgütü çıkmış vatanımızı ve milletimizi bölmeye çalışıyor. Bizi korkutmak için isim değiştirmişler. Bir kez daha kendimizi bunlara tanıtma ve tarihimizi hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu terör örgütü kirli ittifaklarını Suriye’de göstermeye başladı. Bunlara bir Osmanlı tokadı vurma zamanı gelmiştir” diye konuştu.




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