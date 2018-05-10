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10 Mayıs 2018 16:37

Şırnak’ta 11 bin 700 öğrenci yetenek taramasından geçiyor

Şırnak’ta Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı “Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi” kapsamında 11 bin 700 ilkokul 3.

Şırnak’ta 11 bin 700 öğrenci yetenek taramasından geçiyor

10 Mayıs 2018 16:37

sınıf öğrencisi taramadan geçiyor.


Şırnak Gençlik Merkezi spor salonunda yapılan seçmelerde öğrenciler, çeşitli parkurlarda testlerden geçip uzman antrenörler tarafından ölçümler yapılıyor. Şırnak’ta çok yeteneklerin olduğunu belirten Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, yeteneklerin keşfedilmesi adına projenin çok anlamlı ve yerinde olduğunu söyledi.


Bu yetenekleri küçüklükten keşfetmek adına bu projeyi önemsediklerini belirten Ekinci, Bu projenin önümüzdeki yıllarda sporun çehresini değiştireceğine inanıyoruz. İl genelinde 11 bin 700 öğrencinin testlerden geçeceğini söyledi.


Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nihat Avcı, İki günde yaklaşık 500 öğrencinin taramadan geçtiğini belirterek, kentteki bütün okulların 3.sınıfta okuyan öğrencilerin taramadan geçirileceğini bildirdi. Testte öğrencilerin çeşitli testlerden geçtiğini belirten Avcı, “Öğrenciler öncelikle boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, sıçrama, pençe kuvveti, geriye top fırlatma, çeviklik ve 20 metre sürat parkurlarından geçiyorlar. Bu aldığımız verileri Ankara’ya bilim kuruluna göndereceğiz. Onların testlerin sonucuna göre aldığı kararla yetenekli buldukları öğrencileri belirleyecek. Bu öğrencilerin hangi branşa yönlendireceği karar verilecek. Bundan sonra spor merkezlerimizde temel spor eğitimleri verilerek bir üst seviyeye Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde daha uzman öğreticiler tarafından eğitim alacaklar” dedi.




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