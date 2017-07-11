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11 Temmuz 2017 15:18

Şırnak’ta 15 Temmuz etkinlikleri

Şırnak’ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Şırnak’ta 15 Temmuz etkinlikleri

11 Temmuz 2017 15:18


Merkez Külliye Camisi’nde düzenlenen programa, Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programda, Kur’an tilaveti ve ilahiler okunurken şehitler için dua edildi. Vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu. Mevlit sonrası katılımcılara tavuklu pilav dağıtıldı.


Programa katılan vatandaşlardan Mehmet Güngör, “Bugün şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Bizler de şehit aileleri olarak mevlit programımıza katıldık. Geçen sene bu tarihlerde alçak ve hain FETÖ’cüler tarafından şehit edilen 259 şehidimizi rahmetle anıyoruz ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz ruhu bu alçak ve hainlere karşı, biz buradayız yine meydanlardayız, yine camilerimizde mevlitlerimiz okunmaya devam edecek. Bu alçak ve hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Ben buradan bir kez daha bu alçak ve hain girişimi yapan FETÖ’cü, darbecileri lanetliyorum, kınıyorum. Allah ülkemize bir daha bu tür şeyleri yaşatmasın. Ancak bu millet büyüktür, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Şırnaklısı, Çanakkalelisi, hepimizi o gece meydanlara çıktık ve bu alçak ve hainlere karşı buradayız. Sayın reisimizin yanındayız, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bu meydanlarda bu mesajımızı verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Bunu herkes bilsin ki bu ülke öyle kolay kazanılmamıştır. Bu ülke şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Bunu dedelerimiz Çanakkale’de gösterdikleri gibi bizlerde doğu ve güneydoğu da bu meydanlarda sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde sonra tekrar nöbetimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi.




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