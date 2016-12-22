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22 Aralık 2016 17:31

Şırnak’ta 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi

Şırnak’ta 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi

22 Aralık 2016 17:31

Şırnak’ta stajyer öğretmenlere yönelik, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri’ anma programı düzenlendi.
Program, 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olan Şehit Ahmet Kara’nın adının verildiği Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, kanaat önderi Aslan Tatar, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, “Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimiz yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlıkları ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Bizlerde 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anma gününde kendileri gönülden yad edilecek. Hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz ruhu ile mesleklerinize sarılmanızı, görevlerinizi en iyi şekilde icra etmenizi istiyoruz” dedi.
Türkiye’de bir daha böyle darbelerin yaşanmamasını dileyen öğretmen Güllü Sufracı ise, “Bu felaketler gelmesin. Tüm Türkiye olarak tamamen tüm darbelere hayır diyoruz. Vatanımıza milletimize güzel günler diliyoruz. Böyle darbeler istemiyoruz. Biz vatan olarak, millet olarak hepimiz biriz ve beraberiz. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmasın. Hepimiz buradayız. Vatanımız için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



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