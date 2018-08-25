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25 Ağustos 2018 23:46

Şırnak’ta 2 PKK’lı terörist sağ olarak yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari bilgi üzerine Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Şırnak’ta 2 PKK’lı terörist sağ olarak yakalandı

25 Ağustos 2018 23:46


Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Uludere’nin Şenoba beldesi Çukuryayla mevkinde saat 19.45 sıralarında BTÖ mensuplarının yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapacağına dair gelen istihbari bilgi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 BTÖ mensubu sağ yakalanırken, beraberinde 1 kanas ve 1 m16 da ele geçirildi.


Ele geçirilen teröristlerin ’Mazlum Goyi’ kod adında Mazlum Kaçan ve ’Kahraman’ kod adında Lezgin Yarar oldukları; ’Mazlum Goyi’ kod adlı Mazlum Kaçan’ın Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi.


Bölgede operasyonlar devam ediyor.




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